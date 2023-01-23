Один з головних "слуг народу" поплатився за скандал з особняком - прийнято рішення

Арахамія закликав правоохоронні органи розпочати розслідування

Після того, як у одного з чільних "слуг народу" у Верховній Раді знайшли особняк в елітному районі Києва, куплений під час війни, у парламентській фракції ухвалили рішення звільнити Павла Халімона з посади заступника голови фракції.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, якщо народний депутат має кілька зайвих мільйонів гривень, то він має допомогти своїй країні.

"Етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат, — наголосив Арахамія. — За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції".

Він закликав правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

"Якщо було порушено закон – значить, за це потрібно понести покарання", — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, "слуги" регулярно потрапляють у гучні історії. Так, військовослужбовець та юрист Олег Симороз звинуватив голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у тому, що вона увірвалася до нього до шпиталю та влаштувала скандал, поки він перебуває на реабілітації після втрати обох ніг на Донбасі.

"Слуга народу" Ліза Богуцька розгнівала українців постом про обстріли Західної України та "малоросію", заявивши, що "з боку здорового глузду" росіяни мали б знищувати "ворогів"-західняків", а не східняків, кого вони вважають "одним народом".

А нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк оскандалився через допомогу сім’ї загиблого українського воїна. Як виявилося, він видав за свою гуманітарку з Польщі, яка рік лежала на складі і перетворилася на гниль.