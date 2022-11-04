"Подарунок від тата": нардепу подарували 20 млн грн, суд змусив Генпрокуратуру відкрити провадження

Також депутату від "Слуги народу" вручили швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами

Вищий антикорупційний суд України змусив Офіс генерального прокурора розпочати розслідування проти народного депутата від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої, яка стала відома широкому загалу завдяки дивним жартам своїх колег по партії про "корабельну сосну".

Тепер народна обраниця може стати "відомою" з іншого приводу: її підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн грн, повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Ще на початку року стало відомо, що Аллахвердієва отримала подарунок на суму 14,3 млн гривень – тоді за неї заступився депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, який закликав ЗМІ не "смакувати" новина про "подарунок".

"Повірте, у житті є подарунки, які точно не в радість і є речі, які точно не для хайпа. Прошу ЗМІ і активних користувачів мереж не смакувати і не розганяти цю новину. Потім може бути соромно", — написав Гетьманцев.

Звичайно, тим самим він мимоволі почав лити воду на млин чуток, що гуляють у Мережі, про якісь таємні зв’язки між депутатами.

І, звісно, на стільки "щедрий" подарунок не могли не звернути увагу у Центрі протидії корупції. Як можна зрозуміти з посту Шабуніна, співробітники центру були змушені звернутися до суду, оскільки генеральний прокурор Андрій Костін відмовився відкрити справу щодо можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої. Розглянувши звернення, суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження, і це рішення не підлягає оскарженню.

Після відкриття провадження його передадуть до НАБУ та САП для проведення розслідування та перевірки фактів.

"Йдеться про те, що нардеп "Слуги народу" отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки», – обурений Шабунін.

При цьому борець із корупцією зазначає, що рішення ВАКС показує результати системної боротьби з корупцією. І водночас є черговим підтвердженням "фейковості" скасування депутатської недоторканності чинними депутатами.

"За законом (див. ст. 482-2 КПК) розслідування справ щодо нардепів може розпочати лише Генпрокурор. І очевидно, що Генпрокурори постійно зловживають цією нормою. До Костіна так чинила Венедиктова, намагаючись вислужитися. Але це їй не допомогло і її буквально прогнали". з крісла Генпрокурора. Для чого цю помилку повторює Андрій Костін, я зрозуміти не можу. Як я й казав раніше, частина ТОП-чиновників так і не усвідомили, що країна змінилася, і ніхто старих порядків терпіти вже не буде ”, — упевнений Шабунін. .

Залишається сподіватися, що Віталій Шабунін знає, про що говорить і в його словах є хоч частка правди.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова взяли під варту у справі про отримання хабарів у розмірі 5,5 млн доларів і 21 млн євро, які йому нібито передав бізнесмен Олег Бахматюк за прискорене відшкодування ПДВ. При цьому Насіров має можливість вийти на волю у разі внесення застави у розмірі 523 мільйона гривень. Але навіть за такого розкладу йому доведеться носити електронний браслет і буде заборонено залишати Київ.