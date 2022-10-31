Екс-голову ДФС Насірова взяли під варту з рекордною заставою: деталі

Ексголові ДФС у разі внесення застави доведеться носити електронний браслет

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова взяли під варту з альтернативою внесення рекордної застави у справі про отримання хабарів у розмірі 5,5 млн доларів і 21 млн євро, які йому нібито передав бізнесмен Олег Бахматюк за прискорене відшкодування ПДВ.

Як повідомляє Центр протидії корупції, Насіров перебуватиме під вартою до 17 грудня цього року, проте може внести заставу у 523 мільйони гривень. При цьому, якщо цю суму справді буде внесено, то чиновнику все одно буде заборонено залишати Київ та одягнути електронний браслет.

За даними слідства, ексглава ДФС за винагороду допоміг компаніям Бахматюка отримати компенсацію ПДВ у прискореному режимі, тоді як інші компанії з аналогічними приводами тривалий час не могли його отримати.

Під час 20 годинного засідання суду було озвучено те, що Насіров має британське громадянство і дві квартири в Лондоні. Також під час обшуків у нього було знайдено заяву про репатріацію до Ізраїлю, а також, що його дружина з дітьми поїхали саме туди після початку вторгнення росіян. Крім того, стало відомо, що за час вторгнення чиновник п’ять разів виїжджав за кордон.

Нагадаємо, Насіров також фігурує у "газовій справі" екснародного депутата України VII скликання Олександра Онищенка.