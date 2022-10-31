Экс-главу ГФС Насирова взяли под стражу с рекордным залогом: детали

Экс-главе ГФС в случае внесения залога придется носить электронный браслет

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был взят под стражу с альтернативой внесения рекордного залога по делу о получении взяток в размере 5,5 млн долларов и 21 млн евро, которые ему якобы передал бизнесмен Олег Бахматюк за ускоренное возмещение НДС.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, Насиров будет находиться под стражей до 17 декабря этого года, однако может внести залог в 523 миллиона гривен. При этом, если эта сумма действительно будет внесена, то чиновнику все равно будет запрещено покидать Киев и надеть электронный браслет.

По данным следствия, экс-глава ГФС за вознаграждение помог компаниям Бахматюка получить компенсацию НДС в ускоренном режиме, в то время, как другие компании с аналогичными поводами долгое время не могли его получить.

Во время 20 часового заседания суда было озвучено то, что у Насирова есть британское гражданство и две квартиры в Лондоне. Также во время обысков у него было найдено заявление о репатриации в Израиль, а также что его жена с детьми уехали именно туда после начала вторжения россиян. Кроме того стало известно, что за время вторжения чиновник пять раз выезжал за границу.

Напомним, Насиров также фигурирует по "газовому делу" экс-народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко.