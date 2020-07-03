Дело Насирова и "газовое дело" Онищенко: ВАКС изучил письменные доказательства

Высший антикоррупционный суд рассмотрел письменные доказательства в делах Романа Насирова и Александра Онищенко.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) исследовал еще три тома письменных доказательств по делу экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова, а также 41 том письменных доказательств по "газовому делу" экс-народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко, сообщила пресс-служба ВАКС.

"По результатам судебного рассмотрения коллегией судей ВАКС исследовано 3 тома письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. В частности ВАКС исследовал переписку региональных ГФС, которая подтверждает решение о рассрочке для частных фирм, владельцем которых был бывший народный депутат Украины, принималось бывшим главой ГФС раньше, чем эти фирмы за ними обращались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее рассмотрение по делу - в 9:00 6 июля.

Кроме того, ВАКС исследовал 41 том письменных доказательств по так называемому "газовому делу" по обвинению экс-нардепа Онищенко и его финансового директора Елены Павленко.

"На заседании, которое состоялось 3 июля 2020г., коллегией судей ВАКС продолжено исследование письменных доказательств, предоставленных прокурором САП, и исследовано 9 томов материалов. Всего по делу исследовано 41 том", - сказано в сообщении.

Сообщается, что следующее рассмотрение по делу назначено на 14:00 ч. 6 июля 2020.