"Слуга народа" на Харьковщине кормил оккупантов: предатель уже задержан

Подозреваемый на систематической основе помогал агрессору

В Харовщине представители правоохранительных органов задержали депутата Купянского районного совета Александра Радченко, который обоснованно подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами. Генеральный директор Купянского молочно-консервного комбината и по совместительству представитель президентской партии "Слуга народа" организовал оптовую поставку продукции для россиян по собственному производству. Стоит отметить, что СБУ имени задержанного не называет, однако по описанию четко понятно, что это предатель Радченко.

Соответствующую информацию в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, отметив, что, будучи в должности гендиректора здешнего молочно-консервного комбината, подозреваемый начал сотрудничать с агрессором, "перестроив" свое предприятие так, чтобы оно работало в пользу россии.

Александр Радченко

В рамках следствия было установлено, что должностное лицо провело так называемую "перерегистрацию" акционерного общества в "налоговой службе" оккупационной администрации. После чего Радченко открыл счета в одном из российских банков и перевел все операции компании. Своими действиями предатель обеспечил поставку промышленных объемов молочной продукции захватчикам на систематической основе.

Следователям удалось узнать, что благодаря только одному такому договору-поставке, его фирма отгрузила в оккупированный Луганск около 20 тысяч единиц товара на почти миллион гривен.

Депутат-предатель был задержан в освобожденном Купянске.

Стоит добавить, что во время обысков правоохранители обнаружили по местам жительства и работы подозреваемого документы с доказательствами сотрудничества с россиянами, карточки российских банковских учреждений, а также более 500 тысяч рублей наличными.

Обыски по месту работы и месту жительства проводились представителями спецслужб

Мужчине уже объявили о подозрении. Кроме того, запланирована проверка его причастности к сбору и дальнейшему "слиянию" врага разведывательной информации, которая могла нанести вред Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, как ДБР подробно рассказало о грехах эксгенерала Андрея Наумова, которого обоснованно подозревают в присвоении государственного бюджета на миллионы гривен.