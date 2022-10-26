Громкое бегство топ-СБУшника: стало известно об еще одном "грехе" Наумова на несколько миллионов

Указанному лицу инкриминируют нанесение ущерба государству на сумму более 3,2 миллиона гривен

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления внутренней безопасности СБУ. Указанное лицо обоснованно подозревается в мошенничестве. Кроме того, чиновнику инкриминируют нанесение ущерба государству на миллионы гривен. Стоит отметить, что ДБР имени подозреваемого не называет, однако по описанию можно четко понять, что это Андрей Наумов, задержанный на территории иностранной страны еще в июне.

Соответствующую информацию в среду, 26 октября, обнародовали на официальной странице ведомства, отметив, что в 2019 году указанное лицо находилось в должности руководителя одного из госпредприятий, однако впоследствии решило перейти в СБУ.

Предварительно в рамках следствия было установлено, что чиновник, вместо того чтобы официально уволиться с должности на государственном предприятии, сообщил работникам бухгалтерии то, что якобы был призван на военную службу в СБУ. Хотя на самом деле устроился подозреваемый на работу в ведомство не по призыву, потому обязан был уволиться с предыдущего рабочего места.

Предоставление ложных сведений помогло ему подзаработать, ведь госпредприятие и дальше выплачивало его зарплату. Таким образом, нанесенный государству ущерб достиг 3,2 миллиона гривен.

"Экс-генерал СБУ уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в тексте публикации ДБР, которое также отметило, что подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит напомнить, что информация о задержании беглого генерала, покинувшего страну сразу после полномасштабного вторжения россии, всплыла еще 7 июня, когда Наумова засекли во время пересечения пункта пропуска "Пряшево", расположенного на границе между Сербией и Северной Македонией. Учитывая то, что у бывшего сбу-шника был доступ к информации, которая в Украине считается государственной тайной, правоохранители не исключают вероятность "слива" засекреченных данных российскому врагу.

Уже в начале сентября на официальном сайте Офиса генерального прокурора обнародовали информацию об объявлении о подозрении бывшему генералу Наумову по ряду статей Уголовного кодекса Украины, касающихся присвоения, растраты, а также завладения государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого объявили в международный розыск.

Также мы писали, что в Украине в государственной измене подозревают народного депутата от запрещенной и распущенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Рената Кузьмина.