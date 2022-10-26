Гучна втеча топ-СБУшника: стало відомо про ще один "гріх" Наумова на кілька мільйонів

Вказаній особі інкримінують завдання збитків державі на суму у понад 3,2 мільйона гривень

Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому керівнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). Вказана особа обґрунтовано підозрюється у шахрайстві. Крім того, посадовцю інкримінують завдання збитків державі на мільйони гривень. Варто відзначити, що ДБР імені підозрюваного не називає, але по опису можна чітко зрозуміти, що це Андрій Наумов, який був затриманий на території іноземної країни ще у червні.

Відповідну інформацію у середу, 26 жовтня, оприлюднили на офіційній сторінці відомства, зазначивши, що у 2019 році посадовець перебував на посаді керівника одного з держпідприємств, проте згодом вирішив піти до СБУ.

Попередньо в рамках слідства було встановлено, що вказана особа, замість того, аби офіційно звільнитися з посади на державному підприємстві, повідомила працівникам бухгалтерії те, що її нібито було призвано на військову службу до СБУ. Хоча насправді влаштувався підозрюваний на роботу до відомства не за призовом і зобов'язаний був звільнитися з попереднього робочого місця.

Надання хибних відомостей допомогло йому підзаробити, адже держпідприємство й надалі виплачувало його зарплату. Таким чином, завдані державі збитки сягнули 3,2 мільйона гривень.

"Ексгенералу СБУ повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться в тексті публікації ДБР, яке також зазначило, що підозрюваному вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто нагадати, що інформацію про затримання генерала-втікача, який покинув країну одразу після повномасштабного вторгнення росії, спливла на загал ще 7 червня, коли Наумова засікли під час перетину пункту пропуску "Пряшево", розташованого на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Враховуючи те, що колишній сбу-шник мав доступ до інформації, що в Україні вважається державною таємницею, правоохоронці не виключають ймовірність "злиття" засекречених даних російському ворогу.

Вже на початку вересня на офіційному сайті Офіса генерального прокурора оприлюднили інформацію щодо оголошення про підозру колишньому генералу Наумову за низкою статей Кримінального кодексу України, які стосуються привласнення, розтрати, а також заволодіння державним майном, шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

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