Одіозного українського суддю оголошено у міжнародний розшук

Наступним кроком прокуратури стане заочний арешт голови КСУ, а потім заявка на екстрадицію

Подільський районний суд Києва у п'ятницю, 27 травня, на клопотання прокуратури оголосив у розшук одіозного голову Конституційного суду Олександра Тупицького, який під час війни втік з України за кордон.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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Причиною для оголошення у розшук екссудді стала систематична неявка на судові засідання.

"Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Наступний крок з боку прокуратури — заочне обрання Тупицькому запобіжного заходу — арешту. Після цього Україна матиме всі підстави подавати запит в Австрію щодо екстрадиції.

Варто зазначити, що Тупицького підозрюють у тому, що у жовтні 2018 року він підкупив свідка у справі про незаконне заволодіння "Зуївським енергомеханічним заводом". А впродовж 2018-2019 років надавав слідчому ГПУ неправдиві свідчення у цій же справі та створював штучні докази.

Наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Втім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

Крім того, у грудні 2021 року США запровадили санкції проти Тупицького через "серйозні корупційні дії", які він робив на посаді голови КСУ.

Також "Телеграф" повідомляв, що поки Державне бюро розслідувань з'ясовує, яким чином скандальному голові Конституційного суду Олександру Тупицькому вдалося під час війни втекти за кордон, його помітили в одній з кав'ярень австрійського Відня.