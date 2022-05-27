Одиозный украинский судья объявлен в международный розыск

Следующим шагом прокуратуры станет заочный арест главы КСУ, а затем заявка на экстрадицию

Подольский районный суд Киева в пятницу, 27 мая, по ходатайству прокуратуры объявил в розыск одиозного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, который во время войны сбежал из Украины за границу.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Причиной объявления в розыск экс-судьи стала систематическая неявка на судебные заседания.

"Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Следующий шаг со стороны прокуратуры — заочное избрание Тупицкому меры пресечения — арест. После этого у Украины будут все основания подавать запрос в Австрию по поводу экстрадиции.

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Следует отметить, что Тупицкого подозревают в том, что в октябре 2018 года он подкупил свидетеля по делу о незаконном завладении "Зуевским энергомеханическим заводом". А на протяжении 2018-2019 годов давал следователю ГПУ ложные показания по этому же делу и создавал искусственные доказательства.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

Кроме того, в декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого из-за "серьезных коррупционных действий", которые он предпринимал в должности главы КСУ.

Также "Телеграф" сообщал, что пока Государственное бюро расследований выясняет, каким образом скандальному главе Конституционного суда Александру Тупицкому удалось во время войны бежать за границу, его заметили в одном из кафе австрийской Вены.