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Підробка інформації: Тупицький отримав нову підозру від Генпрокуратури

Підробка інформації: Тупицький отримав нову підозру від Генпрокуратури
Оновлено 15:00 Сьогодні Телеграф

Колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому вручено повідомлення про підозру у втручанні в роботу автоматизованої системи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що колишній глава Конституційного Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером КСУ здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби при підписанні електронних бухгалтерських документів. Дані дії призвели до спотворення інформації про те, хто дійсно підписував документи.

За версією слідчих, колишній глава КСУ, який був відсторонений від посади в грудні 2020 року через повідомлення про підозру, передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головному бухгалтеру. Крім того, він дав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені і замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів за бюджетними зобов'язаннями, зведених кошторисів і призначень, відкритих асигнувань і т.п.

Як відзначили в ОГП, дані незаконні дії здійснювалися навіть в період, коли Тупицький перебував за межами України.

За даним фактом ексглаві КСУ повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 361 КК України).

Державне бюро розслідувань продовжує досудове розслідування.

До слова, в повідомленні ОГП ім'я колишнього голови Конституційного Суду не вказано. Однак, виходячи зі згаданого часового періоду, очевидно, що мова йде про Олександра Тупицького.

Як повідомляв "Телеграф", в жовтні 2020 року Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо голови Конституційного Суду Олександра Тупицького за фактом державної зради. Йдеться про "самовільно зайняту ділянку" в окупованому Криму в липні 2018 року, який була оформлена за російським законодавством.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський після засідання РНБО підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ. У Конституційному Суді заявили, що даний документ не має законної сили.

19 січня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру голові КСУ Олександру Тупицькому. Йому інкримінують вчинення злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Олександр Тупицький.
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