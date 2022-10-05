Ще одного нардепа підозрюють у державній зраді: є цікавий нюанс

Його звинувачують у пропаганді та створенні антиукраїнських настроїв

Народний депутат України від забороненої та розпущеної партії "Опозиційна платформа — За життя" Ренат Кузьмін, який свого часу був заступником генпрокурора та голови РНБО, підозрюється у державній зраді.

Про це у середу, 5 жовтня, повідомили у Державному бюро розслідувань. Зазначається, що нардепові оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними ДБР, починаючи з березня 2021 року й навіть після початку війни росії проти України нардеп Кузьмін під час своїх виступів, а також через повідомлення у соцмережах та на власному сайті публікував інформацію пропагандистського характеру. Метою його повідомлень було формування у суспільстві антиукраїнських настроїв, що могло нашкодити суверенітету, територіальній цілісності та безпеці держави.

Наразі слідчі встановлюють місцеперебування Рената Кузьміна. Крім того, було проведено понад 10 обшуків за місцями його можливого знаходження.

Ренат Кузьмін

Тим часом видається цікавим факт того, що у Верховній Раді України нардеп Кузьмін, якого підозрюють у державній зраді, обіймав посаду заступника голови тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України й становити загрозу національній безпеці України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підозру у державній зраді отримав колишній голова Міноборони України Михайло Єжель.