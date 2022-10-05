Еще одного нардепа подозревают в государственной измене: есть интересный нюанс

Его обвиняют в пропаганде и создании антиукраинских настроений

Народный депутат Украины от запрещенной и распущенной фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин, который в свое время был заместителем генпрокурора и главы СНБО, подозревается в государственной измене.

Об этом в среду, 5 октября, сообщили в Государственном бюро расследований. Отмечается, что нардепу объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

По данным ГБР, начиная с марта 2021 года и после начала войны России против Украины нардеп Кузьмин во время своих выступлений, а также через сообщения в соцсетях и на собственном сайте публиковал информацию пропагандистского характера. Целью его сообщений было формирование в обществе антиукраинских настроений, что могло навредить суверенитету, территориальной целостности и безопасности государства.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение Рената Кузьмина. Кроме того, было проведено более 10 обысков по местам возможного его нахождения.

Ренат Кузьмин

Тем временем кажется интересным факт того, что в Верховной Раде Украины нардеп Кузьмин, подозреваемый в государственной измене, занимал должность заместителя председателя временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подозрение в государственной измене получил бывший глава Минобороны Украины Михаил Ежель.