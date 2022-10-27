"Слуга народу" на Харківщині годував окупантів: зрадника вже затримано

Підозрюваний на систематичній основі допомагав агресору

На Харівщині представники правоохоронних органів затримали депутата Куп'янської районної ради Олександра Радченка, який обґрунтовано підозрюється у співпраці з російськими окупантами. Генеральний директор Куп'янського молочно-консервного комбінату і за сумісництвом представник президентської партії "Слуга народу" організував оптове постачання продукції для росіян з власного виробництва. Варто відзначити, що СБУ імені затриманого не називає, проте по опису чітко зрозуміло, що це зрадник Радченко.

Відповідну інформацію у четвер, 27 жовтня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, відзначивши, що, перебуваючи на посаді гендиректора тутешнього молочно-консервного комбінату, підозрюваний почав співпрацювати із агресором, "перелаштувавши" своє підприємство так, аби те працювало на користь рф.

Олександр Радченко

В рамках слідства було встановлено, що посадова особа здійснила так звану "перереєстрацію" акціонерного товариства у "налоговій службі" окупаційної адміністрації. Після чого Радченко відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів туди усі операції компанії. Своїми діями зрадник забезпечив постачання промислових обсягів молочної продукції загарбникам на систематичній основі.

Слідчим вдалося дізнатися, що завдяки лише одному такому договору-поставки, його фірма відвантажила до окупованого Луганська близько 20 тисяч одиниць товару на майже мільйон гривень.

Депутата-зрадника було затримано у звільненому Куп’янську.

Варто додати, що під час обшуків правоохоронці виявили за місцями проживання та роботи підозрюваного документи із доказами співпраці з росіянами, картки російських банківських установ, а також більше 500 тисяч рублів готівкою.

Обшуки за місцем роботи та місцем проживання проводилися представниками спецслужб

Чоловіку вже оголосили про підозру. Крім того, запланована перевірка його причетності до збору та подальшого "злиття" ворогу розвідувальної інформації, котра могла нанести шкоди Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ДБР детально розповіло про гріхи ексгенерала Андрія Наумова, якого обґрунтовано підозрюють у привласненні державного бюджету на мільйони гривень.