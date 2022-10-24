Затриманий директор "Мотор Січі" допомагав росії: СБУ показала відео з доказами

Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", котрі підтверджують підозри правоохоронців щодо співробітництва затриманого В'ячеслава Богуслаєва з росією.

Відповідну інформацію у понеділок, 24 жовтня, оприлюднили у пресцентрі СБУ, зазначивши, що після повномасштабного російського вторгнення керівник, який раніше неодноразово був обраний депутатом від "Партії регіонів". Крім того, Богуслаєв тривалий час займався постачанням двигунів та інших запчастин до ударних літаків у рф. Тобто своїми діями вказана особа фактично підтримувала ворожу країну, допомагаючи їй здійснювати обстріли мирних українських міст.

"При цьому Богуслаєв виправдовував напад росії і висловлював надію, що путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо", — зазначили в СБУ.

Кількома днями раніше представники спецслужби затримали директора Богуслаєва, а також одного з працівників авіапідприємства. Обом оголошено про підозри.

Раніше "Телеграф" розповідав подробиці затримання президента "Мотор Січі", про які стало відомо від співробітників Служби безпеки України.