Працювали на посилення авіації росії: у чому звинувачують керівництво "Мотор Січ"

Під час обшуку було знайдено російський герб та різні документи

Інформацію про затримання президента підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва підтвердили у СБУ. Його підозрюють у роботі на росіян.

Про це повідомляє сайт відомства. Окрім Богуслаєва затримано начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства — Олега Дзюбу. Їм оголошено підозру у колабораційній діяльності та пособництві країні-агресору.

Кримінальне провадження ведеться щодо незаконного постачання з боку "Мотор Січ" деталей для російських штурмових літаків. Вважається, що керівництво заводу у Запоріжжі діяли у змові з представниками "ростеху", одним із головних виробників озброєння для Росії.

Богуслаєва підозрюють у роботі на росію

Російський герб

Українські авіадвигуни оптовими партіями поставлялися до рф — окупанти ставили їх на ударні гелікоптери МІ-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець". Таку авіацію росія масово використовує під час вторгнення в Україну. Їх регулярно збивають.

Збір доказів

Збір доказів

Провести в рф в обхід обмежень вдавалося завдяки комерційним структурам у трьох країнах Близького Сходу, Європи, Східної Азії — через підконтрольні компанії здійснювали "замовлення". Отримає товар – його переправляли для росії. Також закордонних "партнерів" використовували під час ремонту та обслуговування техніки з використанням українських запчастин.

Як раніше повідомляв "Телеграф", СБУ продовжує знаходити зрадників, у тому числі й у лавах церковників. Частині колаборантів не пощастило — їх уже ліквідували, як, наприклад, нардепа-зрадника Олексія Ковальова.