Працював на росію: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ

В спецслужбі уточнили, що священнослужителя підозрюють у розпаленні міжконфесійної ворожнечі

Представникам Служби безпеки України вдалося викрити митрополита однієї з єпархій УПЦ (Українська православна церква; також досі часто вживається розмовне "Московський патріархат") на співпраці з росією. Варто відзначити, що імені підозрюваного у відомстві не розголошують, проте напередодні у ЗМІ ширилася інформація про те, що на гачок українських правоохоронців потрапив вінницький священнослужитель УПЦ Іонафан (Анатолій Єлецьких).

Відповідна інформація у середу, 12 жовтня, було оприлюднено пресцентром СБУ. Крім того, у відомстві зазначають, що підозрюваний виправдовував російську агресію рф і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед віруючих.

Російська пропаганда була знайдена в особистих речах метрополита

Як вдалося встановити в рамках слідства, священнослужитель перебував на боці росії, підтримуючи та схвалюючи її політику навіть після її повномасштабного вторгнення на українські території.

На особистій інтернет-сторінці митрополит публікував дописи із закликом до розпалювання міжконфесійної ворожнечі серед вірян.

СБУ провела обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана

На момент проведення низки санкціонованих обшуків за місцем проживання служителя УПЦ було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку мобільні термінали, друковані матеріали із проросійським змістом, а також літературу, котра містить російську пропаганду.

Обшуки проводили представники СБУ спільно з правоохоронцями

"У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру", — йдеться в тексті повідомлення СБУ. Крім того, відзначається, що слідство за вказаним фактом ще триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українські правоохоронці виявили ще одного колаборанта з-поміж священнослужителів Української православної церкви московського патріархату.