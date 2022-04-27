Священика УПЦ МП упіймали на здачі позицій ЗСУ російським солдатам

Армія супротивника знала про дислокацію та чисельність наших захисників

На Донбасі українські правоохоронці виявили ще одного колаборанта з-поміж священнослужителів Української православної церкви московського патріархату. Він орудував у Луганській області, з’ясовуючи місцезнаходження та кількість бійців ЗСУ, а потім зливаючи всю цю інформацію окупантам.

Про інцидент стало відомо від голови Луганської ОВ Сергія Гайдая в середу, 27 квітня.

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За словами чиновника, співпрацею з росіянами "відзначився" священик однієї з церков Сєвєродонецька.

Сєверодонецьк на карті

Завдяки своїй професії він легко міг втиратись у довіру до будь-яких людей, дізнаючись потрібні йому дані. Напередодні його телефон перевірили українські правоохоронці, які й виявили переписки, що компрометують священика.

Як виявилося, чоловік повідомляв російським солдатам дислокацію, чисельність, а також озброєння підрозділів української армії.

Подальшою долею священнослужителя московського патріархату займатимуться відповідні правоохоронні служби.

Втім, подібне здивування практично не дивує українців, які стежать за тим, що відбувається в Україні від початку повноцінного вторгнення росії. Так, наприклад,у рф священики РПЦ заявили, що війну з українцями слід називати "священною", фактично благословивши своїх солдатів на вбивство мирних жителів іншої країни.

При цьому частина представників УПЦ МП все ж таки не підтримує політику "материнської" церкви і готує звернення до Собору Предстоятелів Стародавніх Східних Церков, щоб покарати російського патріарха кирила.