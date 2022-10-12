Працював на росію: СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ

В спецслужбі уточнили, що священнослужителя підозрюють у розпаленні міжконфесійної ворожнечі

Представителям Службы безопасности Украины удалось уличить митрополита одной из епархий УПЦ (Украинская православная церковь; также до сих пор часто употребляется разговорное "Московский патриархат") на сотрудничестве с россией. Следует отметить, что имени подозреваемого в ведомстве не разглашают, однако накануне в СМИ распространялась информация о том, что на крючок украинских стражей порядка попал винницкий священнослужитель УПЦ Ионафан (Анатолий Елецких).

Соответствующая информация в среду, 12 октября, была обнародована пресс-центром СБУ. Кроме того, в ведомстве отмечают, что подозреваемый оправдывал российскую агрессию рф и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Российская пропаганда была найдена в личных вещах метрополитена

Как удалось установить в рамках следствия, священнослужитель находился на стороне России, поддерживая и одобряя ее политику даже после ее полномасштабного вторжения на украинские территории.

На личной интернет-странице митрополит публиковал сообщения с призывом к разжиганию межконфессиональной розни среди верующих.

СБУ провела обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана

На момент проведения ряда санкционированных обысков по месту жительства служителя УПЦ была обнаружена и изъята компьютерная техника мобильные терминалы, печатные материалы с пророссийским содержанием, а также литература, содержащая российскую пропаганду.

Обыски проводили представители СБУ совместно с правоохранителями

"В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении", — говорится в тексте сообщения СБУ. Кроме того, отмечается, что следствие по данному факту продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские правоохранители обнаружили еще одного коллаборанта из числа священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата.