Укр

Священника УПЦ МП поймали на сдаче позиций ВСУ российским солдатам

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Предатель даже не удосужился стереть свою компрометирующую переписку Новость обновлена 27 апреля 2022, 08:52
Предатель даже не удосужился стереть свою компрометирующую переписку

Армия противника знала о дислокации и численности наших защитников

На Донбассе украинские правоохранители обнаружили еще одного коллаборанта из числа священнослужителей Украинской православной церкви московского патриархата. Он орудовал в Луганской области, выясняя местонахождение и количество бойцов ВСУ, а затем сливая всю эту информацию оккупантам.

Об инциденте стало известно от председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая в среду, 27 апреля.

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По словам чиновника, сотрудничеством с россиянами "отличился" священник одной из церквей Северодонецка.

Северодонецк на карте
Северодонецк на карте

Благодаря своей профессии он легко мог втираться в доверие к любым людям, узнавая нужные ему данные. Накануне его телефон проверили украинские правоохранители, которые и обнаружили компрометирующие священника переписки.

Как оказалось, мужчина сообщал российским солдатам дислокацию, численность, а также имеющееся вооружение подразделений украинской армии.

Дальнейшей судьбой священнослужителя московского патриархата будут заниматься соответствующие правоохранительные службы.

Впрочем, подобное удивление практически не удивляет украинцев, следящих за происходящим в Украине с самого начала полноценного вторжения россии. Так, к примеру, в рф священники РПЦ заявили, что войну с украинцами следует называть "священной", фактически благословив своих солдат на убийство мирных жителей другой страны.

При этом часть представителей УПЦ МП все же не поддерживает политику "материнской" церкви и готовит обращение к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей, дабы наказать российского патриарха кирилла.

Теги:
#Украина #Россия #УПЦ МП #Священник #Война #предатель
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