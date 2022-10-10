СБУ оголосила у розшук одіозних путіністів: медведєва, захарову і не тільки

Рупори кремлівської політики та пропаганди тепер під увагою українських оперативників

На тлі масованих атак рф по містах України 10 жовтня, в мережі поширюються повідомлення про те, що Служба безпеки України оголосила в розшук кількох росіян. Серед них названо експрезидента росії дмитра медведєва, який нині обіймає посаду заступника голови ради безпеки російської федерації.

Служба безпеки України у своєму Телеграм-каналі підтвердила інформацію про розшук медведєва. Щоправда, уточнюється, що це сталося ще у березні 2022 року, як тільки росія розгорнула повномасштабну агресію проти України.

Як роз’яснили в СБУ, медведєва, як і більшість членів радбезу росії, підозрюють у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Санкція статті передбачає від 15 років тюрми до довічного ув’язнення.

експрезиденту росії загрожує термін від 15 років

Також стало відомо, що в розшуку знаходиться марія захарова — російська держслужбовиця, директорка департаменту інформації та преси мзс. Судячи з усього, вона також знаходиться в розшуку з весни.

захарова у розшуку з березня

У березні в розшукових базах з’явився й ігор конашенков, російський військовий діяч, генерал-лейтенант і офіційний представник російського міноборони, саме він часто звітує про "успіх спецоперації".

конашенкова шукає СБУ

СБУ підтвердили, що у списку розшукуваних росіян й інші представники путінського режиму: глава фсб олександр бортніков, глава держдуми в’ячеслав володін, генерал віктор золотов, ексміністр мвс володимир колокольцев, депутатка валентина матвієнко, глава зовнішньої розвідки сергій наришкін, міністр оборони сергій шоугу, держрадник ігор щоголєв, секретар радбезпеки микола патрушев й інші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мін’юст просить видати колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького, якого у травні цього року оголосили у міжнародний розшук. Нині він перебуває в Австрії.