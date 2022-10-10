СБУ объявила в розыск одиозных путинистов: медведева, захарову и не только

Рупоры кремлевской политики и пропаганды теперь под вниманием украинских оперативников

На фоне массированных атак рф по городам Украины 10 октября, в сети распространяются сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила в розыск нескольких россиян. В их числе назван экс-президент рф дмитрий медведев, который ныне занимает пост заместителя главы совета безопасности российской федерации.

Служба безопасности Украины в своем Телеграм-канале подтвердила информацию о розыске медведева. Правда, уточняется, что это произошло еще в марте 2022 года, как только россия развернула полномасштабную агрессию против Украины.

Как разъяснили в СБУ, медведева, как и большинство членов совбеза россии, подозревают в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

экс-президенту рф грозит срок от 15 лет

Также стало известно, что в розыске находится мария захарова – российская госслужащая, директорка департамента информации и печати и прессы мид. Судя по всему, она также находится в розыске с весны.

захарова в розыске с марта

В марте в розыскных базах появился и игорь конашенков, российский военный деятель, генерал-лейтенант и официальный представитель российского минобороны, именно он часто отчитывается об "успехах спецоперации".

конашенкова ищет СБУ

СБУ подтвердили, что в списке разыскиваемых россиян и другие представители путинского режима: глава фсб александр бортников, глава госдумы вячеслав володин, генерал виктор золотов, экс-министр мвд владимир колокольцев, депутат валентина матвиенко, глава внешней разведки сергей нарышкин, министр обороны сергей шойгу, госсоветник игорь щеголев, секретарь совбеза николай патрушев и другие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минюст просит выдать бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого в мае этого года объявили в международный розыск. Сейчас он находится в Австрии.