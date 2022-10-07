По Тупицкому выставлена "красная карточка": Минюст серьезно взялся за поиск беглого судьи

Предварительно известно, что бывший судья находится в Австрии

Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого в мае этого года объявили в международный розыск, просят выдать Украине. Минюст направил соответствующее ходатайство органам Австрии.

Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что по линии Интерпола по задержанию Тупицкого выставлена "красная карточка".

По информации источника, Подольский районный суд Киева еще 26 сентября направил ходатайство Минюсту о выдаче Тупицкого, а 30 сентября министерство передало запрос относительно экс-председателя КСУ в Австрию. Между тем, Государственное бюро расследований Украины направило по линии Интерпола "красное оповещение" на его задержание.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", — добавил информированный источник.

Напомним, что скандальному главе Конституционного суда Александру Тупицкому удалось во время войны бежать за границу. Этот факт не обошли вниманием в ГБР — орган начал расследование с целью выяснить, как и с чьей помощью судья покинул пределы Украины во время военного положения. Досудебное расследование установило, что для этого он не проходил пограничный и таможенный контроль и у него не проверяли документы, дающие право на выезд.

В ходе расследования Александра Тупицкого неоднократно видели в Вене (Австрия) – он спокойно пил кофе в одном из местных ресторанов. ГБР, в свою очередь, установило, что экс-глава КСУ действительно там находился. Его заметили рядом с автомобилем, зарегистрированным на его жену.

Следует отметить, что Тупицкий является фигурантом дела о незаконном завладении "Зуевским энергомеханическим заводом". Его подозревают в подкупе свидетеля, предоставлении ложных показаний, а также создании искусственных доказательств. В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

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