Укр

По Тупицкому выставлена "красная карточка": Минюст серьезно взялся за поиск беглого судьи

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бывшему главе КСУ удалось сбежать из Украины во время военного положения Новость обновлена 07 октября 2022, 15:05
Бывшему главе КСУ удалось сбежать из Украины во время военного положения

Предварительно известно, что бывший судья находится в Австрии

Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого в мае этого года объявили в международный розыск, просят выдать Украине. Минюст направил соответствующее ходатайство органам Австрии.

Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что по линии Интерпола по задержанию Тупицкого выставлена "красная карточка".

По информации источника, Подольский районный суд Киева еще 26 сентября направил ходатайство Минюсту о выдаче Тупицкого, а 30 сентября министерство передало запрос относительно экс-председателя КСУ в Австрию. Между тем, Государственное бюро расследований Украины направило по линии Интерпола "красное оповещение" на его задержание.

"Ожидается ответ Генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого", — добавил информированный источник.

Напомним, что скандальному главе Конституционного суда Александру Тупицкому удалось во время войны бежать за границу. Этот факт не обошли вниманием в ГБР — орган начал расследование с целью выяснить, как и с чьей помощью судья покинул пределы Украины во время военного положения. Досудебное расследование установило, что для этого он не проходил пограничный и таможенный контроль и у него не проверяли документы, дающие право на выезд.

В ходе расследования Александра Тупицкого неоднократно видели в Вене (Австрия) – он спокойно пил кофе в одном из местных ресторанов. ГБР, в свою очередь, установило, что экс-глава КСУ действительно там находился. Его заметили рядом с автомобилем, зарегистрированным на его жену.

Следует отметить, что Тупицкий является фигурантом дела о незаконном завладении "Зуевским энергомеханическим заводом". Его подозревают в подкупе свидетеля, предоставлении ложных показаний, а также создании искусственных доказательств. В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один нардеп подозревается в государственной измене. В его биографии заметили интересный нюанс.

Теги:
#Украина #Австрия #Интерпол #Розыск #Александр Тупицкий