По Тупицькому виставлена "червона картка": Мін'юст серйозно взявся за пошук судді-втікача

Попередньо відомо, що колишній суддя перебуває в Австрії

Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького, якого у травні цього року оголосили в міжнародний розшук, просять видати Україні. Мін'юст направив відповідне клопотання органам Австрії.

Про це у п'ятницю, 7 жовтня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Повідомляється, що за лінією Інтерполу по затриманню Тупицького виставлено "червону картку".

За інформацією джерела, Подільський районний суд Києва ще 26 вересня направив клопотання до Мін'юсту про видачу Тупицького, а 30 вересня міністерство передало запит стосовно ексголови КСУ в Австрію. Тим часом Державне бюро розслідувань України направило за лінією Інтерполу "червоне оповіщення" на його затримання.

"Очікується відповідь Генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", — додало інформоване джерело.

Нагадаємо, що скандальному голові Конституційного суду Олександру Тупицькому вдалося під час війни втекти за кордон. Цей факт не залишили без уваги у ДБР — орган розпочав розслідування з метою з'ясувати, як і з чиєю допомогою суддя покинув межі України під час воєнного стану. Досудове розслідування встановило, що для цього він не проходив прикордонним та митний контроль і в нього не перевіряли документи, які дають право на виїзд.

У ході розслідування Олександра Тупицького неодноразово бачили у Відні (Австрія) — він спокійно пив каву в одному з місцевих ресторанів. ДБР, своєю чергою встановило, що ексглава КСУ дійсно там перебував. Його помітили поруч з автомобілем, який зареєстрований на його дружину.

Варто зазначити, що Тупицький є фігурантом справи про незаконне заволодіння "Зуївським енергомеханічним заводом". Його підозрюють у підкупі свідка, наданні неправдивих свідчень, а також створення штучних доказів. Наприкінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Втім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

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