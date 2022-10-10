Масований ракетний обстріл України, прильоти в Києві, Дніпрі та інших містах: всі подробиці

Вибухи лунають по всій країні

Вранці в понеділок, 10 жовтня, росія завдала масованого ракетного удару по українських містах — очевидно, це стало помстою за вибух на Кримському мосту. Вибухи та прильоти – у багатьох українських містах. Інформація про постраждалих та руйнування постійно оновлюється. "Телеграф" слідкує за ситуацією онлайн.

09:53 Зеленський про удари по Україні.

09:45 А це Обухівський напрямок.

09.36 Вибухи у Кременчуці.

09.32 Вибухи гримлять і на Кіровоградщині.

09.28 Кличко повідомляє, що прильоти – у Солом'янському та Шевченківському районі столиці:

"Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває. Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати. Про це ж прошу і мешканців передмість — не їхати сьогодні в столицю. Центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби".

09.21 Багато прильотів у Дніпрі, у тому числі у житлових кварталах міста.

09:15 У Києві знову пролунав вибух.

09.05 Повідомляється про вибухи у Хмельницькому, Житомирі, Львові, Тернополі.

08:54 У Києві пролунала серія сильних вибухів. Повідомляється про попадання і машини, що горять у центрі міста.