Масований обстріл України: куди влучили російські ракети

Перші дані про прильоти в країні

Десятого жовтня, окрім удару по Запоріжжю, росія масовано атакувала всю Україну. Повідомляють про звуки вибухів у Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Хмельницькій області.

У Києві повідомили про чотири звуки вибухів, є дані про роботу ППО, а також про приліт у центрі міста. Над містом піднімається стовп диму. Прильоти підтвердив мер міста Віталій Кличко. Він повідомив про вибухи у Шевченківському районі столиці.

Хмара диму у Києві

Про кілька вибухів повідомляють із Дніпра. Над містом також відзначено стовп диму. Місцеві паблики в телеграм публікують дані про приліт у житловий квартал.

Декілька ракет було помічено над Одеською областю на північ від обласного центру. Повідомляється, що чути роботу ППО. Про роботу майстрів протиповітряної оборони повідомляють і з Миколаївщини. Попередньо є збиття. Метою росіян міг стати Очаков.

Ймовірно, що роботу ППО чули і на Хмельниччині — голова ОВУ Сергій Гамалій опублікував заклик до людей залишатися в укриттях, а до сил ППО — тримати стрій.

Повідомляється про вибухи у Житомирі. Як стало відомо "Телеграфу", в частині районів зникли електрика та вода.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок нічної атаки у Запоріжжі вже є загиблий. Наслідки масового обстрілу ракетами всієї України ще невідомі, але на 8.30 тривога триває по всій території країни.