Вибухи у Києві — росія вдарила по центру міста, горять машини (фото, відео)

Тривога все ще триває

У Києві пролунала серія сильних вибухів – росія масовано атакувала Україну ракетам. Імовірно, в результаті атаки можуть бути постраждалі — прямо на дорозі горять машини.

Вибухи у Шевченківському районі підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко. Вибухів було кілька — попадання сталося одразу в кількох місцях. Як повідомили у ДСНС — є поранені та загиблі у різних точках ударів.

Також за даними джерел у КМДА, вибух на перетині вулиці Володимирська з бульваром Шевченка - це результат роботи ППО. Відео наслідків того, що сталося у столиці, публікують як офіційні особи, так і місцеві телеграм-канали.

Також вибухи сталися у Дніпрі, повідомляють про роботу ППО у Миколаєві, Одесі. Проліт ракет фіксують у різних куточках країни — в Україні продовжується масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, росія продовжує атакувати житлову інфраструктуру — у Запоріжжі кілька ночей продовжуються атаки на багатоповерхові будинки. У ніч на 10 жовтня знову потрапили до центру міста — один із під’їздів п’ятиповерхівки "склався". В результаті атаки є загиблий.