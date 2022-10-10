путін видав нове гучне звинувачення на адресу України

Кремлівський диктатор виступив із черговими брехливими заявами та погрозами

Президент росії володимир путін на нараді Радбезу рф звинуватив Україну в численних "актах тероризму" а також у тому, що Україна нібито намагалася підірвати газопровід "Турецький потік".

За словами російського диктатора, "Київський режим давно використовує терористичні методи". Зокрема, він звинуватив СБУ в тому, що вона вже здійснила три теракти на Курській АЕС.

Також, за його словами, Україна нібито намагалася підірвати "Турецький потік".

"За пропозицією Міноборони рф та за планом Генштабу завдано масованого удару "високою зброєю великої дальності по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", — заявив путін.

Він також вкотре пригрозив, що "у разі продовження спроб проведення терактів на території росії відповіді будуть жорсткими і відповідатимуть рівню загроз".

Зазначимо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об’єктів важливої інфраструктури по всій країні.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з центру Києва, який зазнав масованого ракетного удару.