У росії дві мішені: Зеленський записав відеозвернення з центру Києва

Президент записав відеозвернення на вулиці ще до кінця повітряної тривоги

У жорстоких ракетних обстрілів росії, від яких постраждала велика кількість областей України 10 жовтня, є рівно дві мети.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні, записаному прямо поряд з його офісом у центрі Києва під час повітряної тривоги.

За його словами, агресор насамперед б’є по об’єктах енергетичної інфраструктури, зокрема так сталося у Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській, Сумській, Житомирській, Кіровоградській областях, у Вінниці, Дніпрі, Львові, Запоріжжі та на півдні країни.

"Маємо справу з терористами. Вони прагнуть паніки та хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні", — підкреслив Зеленський.

Друга мета ворога, за його словами, – це мирні люди. Так, окупанти спеціально обрали такі місця і такий час для удару (ранок понеділка, коли мирне населення йшло на роботу), щоб завдати більшої шкоди.

Також український президент закликав протягом дня перебувати в укриттях та дотримуватись усіх правил безпеки.

Варто зауважити, що ракетні обстріли рф почалися близько 8 ранку 10 жовтня, і тривають вже кілька годин.

Як повідомляв "Телеграф", вже відомо про перші жертви обстрілів серед мирних українців 10 жовтня.