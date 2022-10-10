путин выдал новое громкое обвинение в адрес Украины

Кремлевский диктатор выступил с очередными лживыми заявлениями и угрозами

Президент россии владимир путин на совещании Совбеза рф обвинил Украину в многочисленных "актах терроризма" а также в том, что Украина якобы пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

По словам российского диктатора, "Киевский режим давно использует террористические методы". В частности, он обвинил СБУ в том, что она уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС.

Также, по его словам, Украина якобы пыталась подорвать "Турецкий поток".

По предложению Минобороны рф и по плану Генштаба нанесен массированный удар "высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — заявил путин.

Он также в очередной раз пригрозил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории рф ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированных ракетных ударов по Украине повреждены 11 объектов важной инфраструктуры по всей стране.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева, подвергшегося массированному ракетному удару.