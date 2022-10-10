В Украине повреждены 11 важных инфраструктурных объектов: Шмыгаль дал совет украинцам

Сейчас часть областей обесточена

В результате массированных ракетных ударов по Украине повреждены 11 объектов важной инфраструктуры по всей стране. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура. Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди.

По состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Сейчас часть областей обесточена. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", — написал он в своем телеграмм-канале.

По словам главы правительства, главная цель этих военных преступников посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. "Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", — заверил он.

"Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами восстанавливают питание городов. Держим строй! Нашим защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70. Мы знали, с кем имеем дело, и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", — подчеркнул Шмигаль.

Отметим, ранее сегодня президент Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева, подвергшегося массированному ракетному удару.