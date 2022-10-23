Работали на усиление авиации россии: в чем обвиняют руководство "Мотор Сич"

При обыске были найдены российский герб и различные документы

Информацию про задержание президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подтвердили в СБУ. Его подозревают в работе на россиян.

Об этом сообщает сайт ведомства. Кроме Богуслаева задержан начальник Департамента внешне-экономической деятельности предприятия — Олег Дзюба. Им объявлено подозрение в коллаборационной деятельности и пособничестве стране-агрессору.

Криминальное производство ведется в отношении незаконных поставок со стороны "Мотор Сич" деталей для российских штурмовых самолетов. Считается, что руководство завода в Запорожье действовали в сговоре с представителями "ростеха", одним из главных производителей вооружения для рф.

Богуслаева подозревают в работе на россию

Российский герб

Украинские авиадвигатели оптовыми партиями поставлялись в россию — оккупанты ставили их на ударные вертолеты МИ-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник". Такую авиацию россия массово использует при вторжении в Украину. Их регулярно сбивают.

Сбор доказательств

Сбор улик

Провести в рф в обход ограничений удавалось благодаря коммерческим структурам в трех странах Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии — через подконтрольные компании осуществляли "заказ". Получит товар — его переправляли для россии. Также зарубежных "партнеров" использовали при ремонте и обслуживании техники с использованием украинских запчастей.

Как ранее сообщал "Телеграф", СБУ продолжает находить предателей, в том числе и в рядах церковников. Части коллаборантов не повезло — их уже ликвидировали, как например нардепа-предателя Алексея Ковалева.