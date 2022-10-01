Врага оставили без "Солнцепека" и РСЗО "Град": бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантам на Юге

За сутки уничтожено десять потенциальных русских убийц

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировке врага на юге страны, уничтожая его живую силу и технику. Так, за прошедшие боевые сутки противник лишился тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и РСЗО "Град".

Также удары нанесены по логистическим центрам русского врага, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того "на концерт к кобзону" отравлены 10 врагов, две самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", три танка и две боевые машины пехоты.

Помимо них уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.

В целом наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач, поразив при этом полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.

Так вот оно на фронте

Напомним, накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 — "Аллигатор".

Бойцы ВСУ уничтожили "Аллигатор" рашистов

Кроме того, появилась информация об освобождении бойцами ВСУ важного населенного пункта на Востоке страны.