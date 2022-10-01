Врага оставили без "Солнцепека" и РСЗО "Град": бойцы ВСУ мощно ударили по оккупантам на Юге
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За сутки уничтожено десять потенциальных русских убийц
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировке врага на юге страны, уничтожая его живую силу и технику. Так, за прошедшие боевые сутки противник лишился тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и РСЗО "Град".
Также удары нанесены по логистическим центрам русского врага, сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Кроме того "на концерт к кобзону" отравлены 10 врагов, две самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", три танка и две боевые машины пехоты.
Помимо них уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.
В целом наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач, поразив при этом полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.
Напомним, накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 — "Аллигатор".
Кроме того, появилась информация об освобождении бойцами ВСУ важного населенного пункта на Востоке страны.