В сети пишут о задержании директора "Мотор Січі": что удалось узнать по состоянию на данный момент

Сообщается, что чиновнику грозит пожизненное заключение

В сети появилась информация о том, что директора запорожского предприятия "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева было задержано по подозрению в государственной измене.

Информацию об этом обнародовал т.н. "спикер" в оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале, а также сообщило издание Главком со ссылкой на свои источники в СБУ.

"Главу правления компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение", — написал Рогов.

Он также отметил, что спецслужбам пришлось вскрывать двери спецсредствами, чтобы попасть в дом к чиновнику.

Источники "Телеграфа" в СБУ информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли, поскольку следственные действия все еще продолжаются. В ведомстве пообещали предоставить больше информации в 11:00 23 октября.

Стоит отметить, что Богуслаев известен своей пророссийской позицией и трижды проходил в Верховную Раду в рядах "Партии Регионов". В 2019 году издание bihus.info выпустило расследование, в котором утверждалось, что через его российские предприятия "Мотор Сич" поставляла в россию комплектующие к вертолетам и самолетам в обход запрета на экспорт товаров военного назначения.

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