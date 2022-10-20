Дело со взяткой мэру Днепра: Микитася арестовали, но размер залога вызывает вопросы

Залог Микитасю значительно меньше, чем взятка, за попытку вручения которой задержан экс-нардеп

Нардепа VIII созыва Верховной Рады Максима Микитася, которого задержали за попытку подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова, взяли под стражу. В качестве залога суд определил сумму 260 млн грн.

Об этом сообщает "Укринформ" в четверг, 20 октября. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Микитасю в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения залога.

Так, суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения содержания под стражей на срок 60 суток. А меру пресечения определить в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов для граждан, что составляет 260 млн грн. Стоит отметить, что размер залога в три раза меньше, чем сумма самой взятки – 22 млн евро (около 850 млн грн).

Если Микитась внесет залог, то суд обязал его не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, а также сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронное средство контроля.

Напомним, бывший высокопоставленный управленец госкомпании "УкрБуд" подозревается в том, что предложил мэру Днепра Филатову дать ему контракты на строительство метро в городе вне конкурса. После заявления Филатова НАБУ начало расследование. Максимальная санкция статьи составляет 2-4 года лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал о деле про кражу миллионов в "Укргазбанке", в котором фигурирует экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Суд взял одного из подозреваемых под стражу.