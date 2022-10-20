Справа з хабарем меру Дніпра: Микитася заарештували, але розмір застави викликає питання

Застава Микитасю значно менша, ніж хабар, за спробу вручення якого затримано екснардепа

Нардепа VIII скликання Верховної Ради Максима Микитася, якого затримали за спробу підкупити міського голови Дніпра Бориса Філатова, взяли під варту. Як заставу суд визначив суму 260 млн грн.

Про це повідомляє "Укрінформ" у четвер, 20 жовтня. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення застави.

Так, суд ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід утримання під вартою на строк 60 діб. А запобіжний захід визначити у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів для громадян, що становить 260 млн грн. Варто зазначити, що розмір застави втричі менший, ніж сума хабара – 22 млн євро (близько 850 млн грн).

Якщо Микитась внесе заставу, суд зобов’язав його не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, а також здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, колишній високопосадовець держкомпанії "УкрБуд" підозрюється в тому, що запропонував меру Дніпра Філатову дати йому контракти на будівництво метро в місті поза конкурсом. Після заяви Філатова НАБУ розпочало розслідування. Максимальна санкція статті становить 2-4 роки позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про справу про крадіжку мільйонів в "Укргазбанку", в якій фігурує ексглава Нацбанку Кирило Шевченко. Суд узяв одного із підозрюваних під варту.