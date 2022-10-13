Крадіжка мільйонів в "Укргазбанку": суд узяв одного з підозрюваних під варту

Підозрюваний утримується під вартою з альтернативою внесення застави

Суд заарештував одного із підозрюваних у справі про заподіяння збитків "Укргазбанку" у розмірі 206 мільйонів гривень.

Як повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про справу, в якій фігурує і колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд України призначив для начальника департаменту роботи з корпоративними VIP-клієнтами запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 35,1 мільйона гривень.

Запобіжний захід діятиме до 10 грудня.

У відомстві не назвали імені підозрюваного, проте, за інформацією "Телеграфа", йдеться про Олександра Ігнатенка, який зараз обіймає посаду члена правління "Укрексімбанку".

У 2015-2017 роках він спочатку був заступником директора, а потім і директором департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу в "Укргазбанку", а до 2020 року був заступником його голови правління.

У САП раніше повідомили, що керівництво банку використало інформацію про договори із великими клієнтами для розкрадання коштів. Зокрема, вони забезпечили укладання фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито бувши "агентами" банку залучили до нього великих клієнтів. За такі "агентські послуги" банк щомісяця незаконно виплачував "винагороду" цим особам.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня колишній голова НБУ Шевченко заявив, що має намір піти у відставку за станом здоров’я.

6 жовтня Верховна Рада прийняла його відставку, а вже 7 жовтня на цю посаду було призначено екскерівника Ощадбанку Андрія Пишного.