Ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку повідомлено про підозру за махінації в Укргазбанку

НАБУ та САП викрили голову Нацбанку у корупції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про викриття організованої злочинної групи (ОЗУ) у державному Укргазбанку. У 2014—2019 роках ця ОЗУ вивела з нього понад 200 млн грн. Головою ОЗУ був голова правління банку.

З 2015 до 2020 року Укргазбанк очолював Кирило Шевченко. На початку 2020 року він очолив Нацбанк, а 4 жовтня 2022 року заявив про свою відставку через проблеми зі здоров’ям.

З другої спроби Комітет з питань фінансів ВР України ухвалив її і сьогодні ввечері збереться для того, щоб розглянути кандидатуру нового голови Нацбанку Андрія Пишного.

Однак НАБУ внесло корективи у відхід Кирила Шевченка та повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів Укргазбанку та у службовому підробленні членам злочинної групи, головою якої за версією Агентства є екс-глава НБУ.

Саме Кирило Шевченко з 2014 року і до призначення до НБУ 2020 року очолював державний Укргазбанк. Більше того, у НАБУ наголосили, що "оскільки місцезнаходження ексголови правління Укргазбанку поки невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України. А саме – залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме – Національний банк".

За версією слідства, суть розкрадань із банку полягала у тому, що Укргазбанк платив комісійні посередникам, які сприяли розміщенню на рахунках фінустанови депозитів. Насправді ці депозити розміщували в основному державні підприємства, які робили це самі або виконуючи порядок Кабміну для таких операцій.

Проте Укргазбанк здійснив понад 1000 переказів 52 псевдопосередникам на суму 206 млн грн на підставі фіктивних актів виконаних робіт.

Судячи з повідомлення НАБУ, сам Кирило Тимошенко може вже перебувати за межами України. Тим часом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яку в липні під тиском європейських партнерів очолив Олександр Клименко, який виграв конкурс, вже повідомила про підозру Кирилу Шевченку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що могло спонукати Кирила Шевченка залишити свою посаду, про його непрості стосунки з Банковою та можливі кроки його наступника.