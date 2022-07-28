Епопея завершилася: призначено довгоочікуваного главу САП

Кандидатуру Клименка, який виграв конкурс на голову САП ще у грудні, затвердив новий генпрокурор Костін

Одразу після призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України, стало відомим ще й ім’я очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Після довгого і складного процесу обрання ним став Олександр Клименко. Кандидатуру затвердив генпрокурор. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Очільник ОП обидвох юристів з призначенням і окреслив фронт робіт, який лежить перед ними. "Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу. А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців", — написав Єрмак. Він також назвав антикорупційну інфраструктуру, ключовою частиною якої є САП, важливою складовою демократії в Україні.

Клименко виграв конкурс на посаду голови САП ще у грудні. Але тоді комісія, яка мала б затвердити результати конкурсу, не впоралась із цим завданням. Таким чином, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, створена у 2015 році, на вимогу західних партнерів України, залишалась без очільника із серпня 2020 року. Тоді за кілька місяців до завершення своїх повноважень звільнився її попередній очільник Назар Холодницький. Весь цей час САП керували люди, які були виконувачами обов’язків із обмеженим переліком повноважень, а ключовими справами займався генпрокурор – до 19 липня цю посаду обіймала Ірина Венедіктова. Впродовж майже двох років члени комісії фактично саботували призначення голови САП, зриваючи свої засідання.

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У задачі САП входять гучні корупційні злочини – великі розтрати і крупні хабарі, а також відповідні справи проти вищих посадовців держави. При цьому розслідуванням цих справ займаються детективи Національного антикорупційне бюро (НАБУ). Саме вихідцем з НАБУ і є Олександр Клименко. Його найгучнішими справами на цій посаді стали розслідування діяльності колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. У Бюро Клименко працював з 2016 року – починав як старший детектив і досить швидко доріс до рівня керівника відділу. Працював над найгучнішими справами НАБУ. Конкурс на посаду голови САП Клименко виграв з-поміж 111 претендентів, у числі яких був також новопризначений генпрокурор Костін.

Як повідомляв "Телеграф", на необхідності призначення голови САП наголошував президент Володимир Зеленський 17 липня – у день, коли він відсторонив попередню генпрокурорку Ірину Венедіктову.