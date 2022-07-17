Призначення голови САП: Зеленський звернувся до конкурсної комісії

Переможця конкурсу на голову САП визначили ще у грудні минулого року, але його досі не було затверджено

Президент України Володимир Зеленський закликав призначити переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як він розповів у традиційному відеозверненні за підсумками 17 липня, питання призначення голови САП дуже чутливе, а проведений конкурс має бути доведений до логічного завершення.

"Відповідну людину обрано, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", — сказав Зеленський.

Він також додав, що без керівника інституції неможливе її повноцінне функціонування.

При цьому глава держави додав, що це стосується не лише САП, а й Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Термін повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового керівника НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу", — зазначив він.

Як відомо, детектив НАБУ Олександр Клименко переміг у конкурсі на посаду голови САП ще в грудні 2021 року, проте досі його призначення не було схвалено. Наступне засідання комісії має відбутися 19 липня.

Варто зазначити, що на необхідності призначення глави САП вже тривалий час наполягають ЄС та США. Частково з цим пов’язаний нещодавній гучний скандал за участю конгресвумен Вікторії Спартц, яка звинуватила голову ОПУ Андрія Єрмака у "зв’язках з росією".

Вона нагадала, що Єрмак ініціював призначення своїм заступником з питань правоохоронних органів у боротьбі з корупцією Олега Татарова, який зволікав із призначенням головного антикорупційного прокурора України понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.