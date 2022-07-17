Назначение главы САП: Зеленский обратился к конкурсной комиссии

Победителя конкурса на главу САП определили еще в декабре прошлого года, но он до сих пор не был утвержден

Президент Украины Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как он рассказал в традиционном видеообращении по итогам 17 июля, вопрос назначения главы САП очень чувствительный, а проведенный конкурс должен быть доведен до логического завершения.

"Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что без руководителя институции невозможно её полноценное функционирование.

При этом глава государства добавил, что это касается не только САП, но и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового руководителя НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", — отметил он.

Как известно детектив НАБУ Александр Клименко победил в конкурсе на должность главы САП еще в декабре 2021 года, однако до сих пор его назначение не было одобрено. Следующее заседание комиссии должно состояться 19 июля.

Стоит отметить, что на необходимости назначения главы САП уже долгое время настаивают ЕС и США. Отчасти с этим связан недавний громкий скандал с участием конгрессвумен Виктории Спартц, которая обвинила главу ОПУ Андрея Ермака в "связях с россией".

Она напомнила, что Ермак инициировал назначение своим заместителем по вопросам правоохранительных органов по борьбе с коррупцией Олега Татарова, который медлил с назначением главного антикоррупционного прокурора Украины более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.