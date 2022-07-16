Відносини України та США може зруйнувати українка: скандал з Вікторією Спартц набирає обертів

Конгресвумен звинувачують у глибинному нерозумінні ситуації та сприянні недружнім силам

Парламентарка від Республіканської партії США у Палаті представників Вікторія Спартц, яка нещодавно виступила із сенсаційною заявою про зв’язки голови ОП Андрія Єрмака з рф, своїми висловлюваннями руйнує стосунки Києва та Вашингтона. Причому робить це у найбільш непідходящий момент. Таке побоювання почали висловлювати інші республіканці на Капітолійському пагорбі.

Як пише видання Politico, на початку війни партії здавалось, що зробити спікером з цього питання етнічну українку, ще й народжену в Україні буде хорошою ідеєю. Але потім Спартц почала демонструвати глибинне нерозуміння ситуації. А МЗС України до того ж звинуватив її у спробі за рахунок гучних заяв підвищити свій політичний рейтинг.

Окрім того, однопартійці побоюються, що Спартц можуть використовувати сили, які прагнуть послабити єдність Заходу в підтримці України. Зокрема, її коментарі можуть стати у нагоді радикальним прихильникам Дональда Трампа, котрі уже вносять у партію розкол своїм спротивом зусиль на захист української незалежності та суверенітету. Вони можуть розіграти цю карту напередодні проміжних виборів, запланованих на листопад цього року.

Анонімний представник Республіканської партії у Палаті представників розповів виданню, що викладені Спартц звинувачення перевірили і не знайшли їм чіткого підтвердження. Виданню також стало відомо з джерел у адміністрації президента Джо Байдена, що з конгресвумен про її гучні заяви планували поговорити представники американської розвідки. Бесіда планувалась у секретній обстановці, тому наразі невідомо, відбулась вона чи ні.

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Видання також вказує на те, що за слова Спартц вчепились політичні опоненти президента України Володимира Зеленського. У часи, коли підозри щодо корумпованості української влади відсунули на другий план, щоби активніше діяти на користь військових інтересів Києва, Спартц повертається до старих звинувачень. Зокрема, закликає до суворішого контролю над наданими ЗСУ озброєннями. Тоді як успіх на полі бою залежить від міцності союзу західних країн з Банковою.

Однопартієць Спартц Ліндсі Грем, своєю чергою, заявив, що її критика безпідставна, адже адміністрація Зеленського і український народ наразі поводяться гідно. А такі дії заслуговують на повну підтримку з боку США, адже входять в сферу американської національної безпеки.

Як повідомляв "Телеграф", у Офісі президента України зреагували на звинувачення Спартц щодо Єрмака проханням надати докази цих слів.