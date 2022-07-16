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Отношения Украины и США может разрушить украинка: скандал с Викторией Спартц набирает обороты

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Виктория Спартц делает громкие заявления без учета их последствий
Виктория Спартц делает громкие заявления без учета их последствий

Конгрессвумен обвиняют в глубинном непонимании ситуации и содействии недружественным силам

Парламентарий от Республиканской партии США в Палате представителей Виктория Спартц, недавно выступившая с сенсационным заявлением о связях главы ОП Андрея Ермака с РФ, своими высказываниями разрушает отношения Киева и Вашингтона. Причем делает это в самый неподходящий момент. Такое опасение стали выражать другие республиканцы на Капитолийском холме.

Как пишет издание Politico, в начале войны партии казалось, что сделать спикером по этому вопросу этническую украинку, еще и рожденную в Украине, будет хорошей идеей. Но потом Спартц принялась демонстрировать глубинное непонимание ситуации. А МИД Украины к тому же обвинил ее в попытке за счет громких заявлений повысить свой политический рейтинг.

Кроме того, однопартийцы опасаются, что Спартц могут использовать силы, стремящиеся ослабить единство Запада в поддержке Украины. В частности, ее комментарии могут пригодиться радикальным сторонникам Дональда Трампа, которые уже вносят в партию раскол своим сопротивлением усилиям в защиту украинской независимости и суверенитета. Они могут разыграть эту карту в преддверии промежуточных выборов, запланированных на ноябрь этого года.

Анонимный представитель Республиканской партии в Палате представителей рассказал, что изложенные Спартц обвинения проверили и не нашли им четкого подтверждения. Изданию также стало известно из источников в администрации президента Джо Байдена, что с конгрессвумен о ее громких заявлениях планировали поговорить представители американской разведки. Беседа планировалась в секретной обстановке, поэтому неизвестно, состоялась она или нет.

Издание также указывает на то, что за слова Спартц уцепились политические оппоненты президента Украины Владимира Зеленского. Во времена, когда подозрения в коррумпированности украинской власти отодвинули на второй план, чтобы активнее действовать в пользу военных интересов Киева, Спартц возвращается к старым обвинениям. В частности, призывает к более жесткому контролю над предоставленными ВСУ вооружениями. В то время как успех на поле боя зависит от прочности союза западных стран с Банковой.

Однопартиец Спартц Линдси Грэм, в свою очередь, заявил, что ее критика безосновательна, ведь администрация Зеленского и украинский народ пока ведут себя достойно. А такие действия заслуживают полной поддержки со стороны США, ведь входят в сферу американской национальной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", в Офисе президента Украины отреагировали на обвинения Спартц в отношении Ермака просьбой предоставить доказательства этих слов.

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