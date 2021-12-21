Справжнє свавілля: зрив призначення голови САП став топ-темою обговорення в соцмережах

Члени комісії тричі відмовилися підтримати переможців

У вівторок, 21 грудня, мало стати відомим ім’я майбутнього керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Проте втішного результату десятигодинне засідання комісії, котра підбивала підсумки конкурсу, не принесло.

Інформацію передає "Судово-юридична газета".

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У фінальному випробуванні конкурсу на місце голови САП взяли участь прокурор Офісу Генпрокурора Андрія Синюк та детектив НАБУ Олександр Клименко. Остаточних результатів їхньої перевірки немає, утім згідно з попередніми результатами перемога має дістатись саме Клименку.

При цьому практично всі члени комісії, обрані українським парламентом, провалили голосування за затвердження переможця. Підтримав іноземних колег лише депутат "Слуги народу" В’ячеслав Навроцький.

Фрагмент засідання комісії в онлайн-режимі

Інші заявили, що стосовно обох фіналістів конкурсу слід провести додаткову перевірку, у тому числі щодо теми доступу до державної таємниці.

Додамо, що доволі складне засідання тривало близько десяти години. За цей час члени комісії тричі відмовилися голосувати за призначення нового керівника САП та його заступника.

Наразі інформація, що комісія пішла на перерву, але коли продовжиться засідання — невідомо. В Офісі президента вже негативно оцінили такий режим роботи представників зібрання.

Реакція українців

Виявилися незадоволеними і чимало громадських діячів, які з нетерпінням чекають на початок повноцінної роботи САП. Справа в тому, що призначення адміністрації цього органу дозволить розблокувати процес боротьби з корупцією в Україні. Втім, як зазначають деякі активісти, це цілком може бути невигідним для влади.

За словами представника видання Liga.net Петра Шуклінова, останнє голосування комісії стало черговим "цвяхом у політичному портреті президента". Це також свідчить про тимчасовий програш громадянського суспільства проти системи.

"Сьогодні люди Володимира Зеленського та його Слуги народу проголосували проти затвердження результатів роботи комісії та проти призначення головою САП переможця конкурсу, детектива Олександра Клименка, який набрав найбільше балів", — зазначив журналіст.

Схожу реакцію видав і редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він взагалі вважає провал голосування за голову антикорупційної прокуратури завданням збитків для відносин України та західних партнерів.

"Я нагадую, що главу САП у країні не можуть вибрати 15 місяців. Але ж у веденні САП справи по всіх олігархах — і по Коломойському, і по Ахметову, і за заступником голови ОП Татарову, і по Слугах народу — тобто відбувається свідоме блокування роботи антикорупційних органів.І президент США 1 ВЕРЕСНЯ підписав декларацію з президентом Зеленським, що конкурс на главу САП буде розблокований негайно. Негайно — так і було записано. року. Як можна зривати зобов’язання президента України перед президентом США та МВФ? Ми вже кілька разів зривали всі терміни", — поділився обуренням Бутусов на Facebook.

Підтримує ідею того, що ймовірні проблеми з голосуванням комісії можуть контролюватись найвищими представниками влади, і керівник Центру протидії корупції Денис Шабунін.

Не зміг залишитися осторонь того, що відбувається, і журналіст "Української правди" Михайло Ткач, який зіронізував щодо "необхідності" перевірки кандидатів на главу САП.

Коментують ситуацію й інші користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що це вже не перший "провал" комісії щодо призначення людей на керівні посади у САП. На початку жовтня президент Володимир Зеленський закликав її членів бути більш відповідальними у цьому питанні. САП перебуває без керівника із серпня 2020 року.