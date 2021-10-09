Зрив призначення глави САП: Зеленський вимагає від комісії "виконати свій обов’язок"

САП потрібна, щоб антикорупційна інфраструктура України почала працювати "на повну"

У суботу, 9 жовтня, мала відбутися зустріч конкурсної комісії, котра займається організацією конкурсу для визначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Однак через неявку деяких її членів призначення на цю посаду знову довелося відкласти.

Своє невдоволення таким поворотом подій висловив президент Володимир Зеленський, про що інформує прес-служба ОП.

"Немає і не може бути жодного адекватного пояснення того, що конкурс для обрання нового керівника САП затримується", — зазначив глава держави, підкресливши, що членам комісії настав час виконати свої прямі робочі обов’язки.

За словами президента, призначити главу прокуратури слід найближчим часом, щоб Україна в плані боротьби з корупцією нарешті почала відповідати кращим міжнародним практикам.

Володимир Зеленський переконаний, що відсутність керівництва в САП може стати справжньою загрозою для нормального функціонування загальної антикорупційної інфраструктури. До того ж, це заважає виконанню окремих зобов’язань держави перед іноземними партнерами.

Слід зазначити, що від повноцінної роботи Спеціальної антикорупційної прокуратури залежить продовження окремих розслідувань, а також притягнення до відповідальності винних у корупції. Однак повноцінного керівника в САП немає вже більше року — із серпня 2020 го.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шукати підходящого кандидата на пост керівника САП почали взимку 2021 року. Тоді на посаду пробувалися близько сотні чоловік.