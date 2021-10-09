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Срыв назначения главы САП: Зеленский требует от комиссии "выполнить свой долг"

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Президент не понимает, почему выборы председателя прокуратуры откладываются Новость обновлена 09 октября 2021, 16:16
Президент не понимает, почему выборы председателя прокуратуры откладываются

САП нужна, чтобы антикоррупционная инфраструктура Украины начала работать "на полную"

В субботу, 9 октября, должна была состояться встреча конкурсной комиссии, занимающейся организацией конкурса для определения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Однако из-за неявки некоторых её членов назначение на эту должность снова пришлось отложить.

Свое недовольство таким поворотом событий высказал президент Владимир Зеленский, о чем информирует пресс-служба ОП.

"Нет и не может быть ни одного адекватного объяснения тому, что конкурс по избранию нового руководителя САП задерживается", — отметил глава государства, подчеркнув, что членам комиссии пора выполнить свои прямые рабочие обязанности.

По словам президента, назначить главу прокуратуры следует в ближайшее время, чтобы Украина в плане борьбы с коррупцией наконец-то начала соответствовать лучшим международным практикам.

Владимир Зеленский убежден, что отсутствие руководства в САП может стать настоящей угрозой для нормального функционирования общей антикоррупционной инфраструктуры. К тому же, это мешает выполнению отдельных обязательств государства перед иностранными партнерами.

Следует отметить, что от полноценной работы Специальной антикоррупционной прокуратуры зависит продолжение отдельных расследований, а также привлечения к ответственности виновных в коррупции. Однако полноценного руководителя в САП нет уже больше года — с августа 2020-го.

Ранее "Телеграф" сообщал, что искать подходящего кандидата на пост руководителя САП начали зимой 2021 года. Тогда на должность пробовались около сотни человек.

Теги:
#САП #Президент Украины #Владимир Зеленский #Глава САП
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