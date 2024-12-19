Ді Капріо ніби п’є таблетки молодості: як змінилися актори фільму "Титанік" через 27 років

Деякі зірки "Титаніка" будують блискучу кар'єру, а дехто завершив акторську діяльність

Фільм "Титанік", випущений 19 грудня 1997 році, став культовим, а його актори здобули світову популярність. Зараз важко знайти людину, яка не бачила цю трагічну історію хоча б раз. За 27 років актори фільму залишаються відомими, хоч деякі завершили акторську кар’єру, а хтось відійшов у засвіти.

У річницю прем’єри фільму "Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилися актори "Титаніка".

Леонардо ді Капріо (Джек Доусон)

Роль Джека принесла Ді Капріо всесвітню славу та статус секс-символа. Після "Титаніка" він знявся в багатьох успішних фільмах, таких як "Початок", "Вовк з Уолл-стріт", "Виживший" і "Легенда Г'ю Гласса", за який отримав премію "Оскар". Леонардо ді Капріо залишається одним із найвідоміших акторів.

Кейт Вінслет (Роза Дьюітт Б'юкейтер)

Після ролі Рози у "Титаніку" Кейт Вінслет стала однією з провідних актрис Голлівуду. Вона знялася в таких фільмах, як "Читець", "Дорога змін", "Мініатюрний острів" тощо У 2024 році Кейт продовжує активно працювати в кіноіндустрії. Зовнішньо акторка мало змінилася з 1997 року.

Френсіс Фішер (Рут Дьюітт Б'юкейтер)

Френсіс Фішер, яка виконала роль матері Рози, після "Титаніка" знялася у декількох кінострічках. Зараз вона у кіно не з’являється.

Біллі Зейн (Каледоній Гоклі)

Нареченого головної героїні глядачі не дуже полюбили, адже він намагався не дати бути разом Джеку та Роуз. Однак сам актор запам’ятався виразною зовнішністю. Після "Титаніка" Біллі Зейн продовжував будувати кар’єру, однак йому не вдалося стати таким успішним актором, як ді Капріо. У його житті були різні ролі, а у травні 2024 він зіграв головну роль у байопіку "Вальсуючи з Брандо".

Бернард Гілл (капітан Едвард Сміт)

Бернард Гілл, який зіграв капітана "Титаніка", продовжив акторську діяльність після фільму. Він відомий також за роллю короля Теодена в трилогії "Володар перснів". 9 травня 2024 року актор помер, йому було 87 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися актори "Сам удома". Комедійний хіт 90-х став культовим фільмом.