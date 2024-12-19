Ди Каприо будто пьет таблетки молодости: как изменились актеры фильма "Титаник" спустя 27 лет

Некоторые звезды "Титаника" строят блестящую карьеру, а некоторые завершили актерскую деятельность

Фильм "Титаник", выпущенный 19 декабря 1997 года, стал культовым, а его актеры обрели мировую известность. Сейчас трудно найти человека, который не видел эту трагическую историю хотя бы раз. За 27 лет актеры фильма остаются известными, хотя некоторые завершили актерскую карьеру, а кто-то ушел в засветы.

В годовщину премьеры фильма "Телеграф" решил выяснить, как изменились актеры "Титаника".

Леонардо ди Каприо (Джек Доусон)

Роль Джека принесла Ди Каприо всемирную славу и статус секс-символа. После "Титаника" он снялся во многих успешных фильмах, таких как "Начало", "Волк с Уолл-стрит", "Выживший" и "Легенда Гью Гласса", за который получил премию "Оскар". Леонардо ди Каприо остается одним из самых известных актеров.

Кейт Уинслет (Роза Дьюитт Бьюкейтер)

После роли Розы в "Титанике" Кейт Уинслет стала одной из ведущих актрис Голливуда. Она снялась в таких фильмах, как "Чтец", "Дорога перемен", "Миниатюрный остров" и т.д. В 2024 году Кейт продолжает активно работать в киноиндустрии. Внешне актриса практически не изменилась с 1997 года.

Фрэнсис Фишер (Рут Дьюитт Бьюкейтер)

Фрэнсис Фишер, исполнившая роль Розы, после "Титаника" снялась в нескольких кинолентах. Сейчас она в кино не появляется.

Билли Зейн (Каледоний Гокли)

Жениха главной героини зрители не очень полюбили, ведь он пытался не дать быть вместе Джеку и Роуз. Однако сам актер запомнился выразительной внешностью. После "Титаника" Билли Зейн продолжал строить карьеру, однако ему не удалось стать столь успешным актером, как ди Каприо. В его жизни были разные роли, а в мае 2024 года он сыграл главную роль в байопике "Вальсируя из Брандо".

Бернард Гилл (капитан Эдвард Смит)

Бернард Гилл, сыгравший капитана "Титаника", продолжил актерскую деятельность после фильма. Он известен также по роли короля Теодена в трилогии "Властелин колец". 9 мая 2024 года актер скончался, ему было 87 лет.

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