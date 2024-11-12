"Один дома" спустя 34 года: как изменился Маколей Калкин и другие главные герои комедийного хита 90-х (фото)

Американский мальчишка Кевин МакКаллистер стал любимчиком многих украинцев

Хотя комедия о мальчике, которого родители забыли дома на рождественские каникулы, была снята еще в далеком 1990 году, миллионы поклонников по всему миру, в том числе и украинцы, все равно из года в год с удовольствием пересматривают ее во время новогодних праздников. В этом ноябре первому фильму "Один дома", в котором "засветился" и Дональд Трамп, исполнилось 34 года.

В честь этого события "Телеграф" рассказывает, что стало с главными героями семейной кинокомедии, а также показываем, как Маколей Калкин, Кэтрин О’Хара, Джо Пеши и другие актеры изменились до неузнаваемости.

Как сейчас выглядят актеры фильма "Один дома"

Маколей Калкин — Кевин МакКалистер

Кадр из фильма/Getty Images

Маколей Калкин сыграл 8-летнего мальчика, который противостоит бандитам и мешает им совершить преступление. Сейчас актер активно развивает свою актерскую карьеру, а скоро появится во втором сезону сериала "Фоллаут" (Fallout). Долгое время Калкин не появлялся на экране из-за проблем с алко- и наркозависимостью, но мужчине удалось справиться с ними и обзавестись большой семьей. Сейчас актеру 44, он женат на актрисе Бренде Сонг и воспитывает двух сыновей.

Кэтрин О'Хара — Кейт МакКалистер

Кадр из фильма/Getty Images

Знаменитая актриса исполнила роль мамы Кевина. На момент съемок ей было 36 лет, а сейчас ей 70. Кэтрин продолжает активно сниматься в кино, и каждый год выходит хотя бы один фильм с ее участием. К примеру, в 2024 году О'Хара снялась в картинках "Аргайл: Супершпион" и "Битлджус Битлджус".

Джон Херд — Питер МакКалистер

Кадр из фильма/Getty Images

Американский актер исполнил роль отца Кевина. Во время съемок фильма ему было 43 года. К сожалению, жизнь Джона Херда трагически оборвалась 21 июля 2017 года из-за сердечного приступа.

Джо Пеши — Гарри Лайм

Кадр из фильма/Getty Images

Джо Пеши исполнил роль одного из бандитов. На момент выхода первой части актеру было 47 лет, а сейчас ему уже 81. Он проживает в США и снимается в кино крайне редко. В 2019 году мужчина появился в фильме "Ирландец" Мартина Скорсезе, а в прошлом году сыграл в сериале "Ничегошеньки".

Дэниел Стерн — Марвин Мерчантс

Кадр из фильма/Getty Images

Американский актер исполнил роль второго бандита — напарника Гарри. Во время съемок Дэниелу было 33 года, а сейчас ему 67. В кино Стерн появляется редко, в основном занимается озвучкой персонажей в анимационных фильмах. В 2023 году он сыграл роль в сериале "Ради всего человечества".

Девин Рэтрей — Базз МакКалистер

Кадр из фильма/Getty Images

Американскому актеру, сыгравшему старшего брата Кевина, было 13 лет. Сейчас ему 47, и он находится под следствием. Девина обвиняют в домашнем насилии, а с 2022 года актер является фигурантом дела об изнасиловании своей подруги, которое случилось в 2017 году.

В сентябре 2024 года американским "Друзьям" исполнилось 30 лет. "Телеграф" писал, как изменились главные актеры популярного ситкома и кто из них не дожил до этого дня.