Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые показал своих маленьких сыновей (свежие фото)

А актеру то уже 43 года

Американец Маколей Калкин, ставший одним из тех актеров, которые получили неимоверную популярность еще в детстве, спустя годы наконец-то удостоился именной звезды на Аллее славы в Голливуде, Лос-Анджелес. В свои 43 года слава знаменитости немного поутихла, однако успехи в кинокарьере мужчина отлично компенсирует крепкой семьей.

В пятницу, 1 декабря, Маколей Калкин пришел на мероприятие вместе со своей супругой, актрисой азиатского происхождения Брендой Сонг, и их общими детьми, которые практически никогда не появляются на публике, — двумя сыновьями Дакотой (актер назвал сына в честь погибшей в автокатастрофе в 2008 году 29-летней сестры) и Карсоном, о рождении которого звезда сообщила только спустя 2 месяца.

Со старшем сыном Маколей и Бренда сфотографировались на красной дорожке, а младшего с пустышкой во рту фотографы "засекли" в тот момент, когда Калкин нежно целовал голову ребенка. Поддержать актера приехала и экранная мама актера, 69-летняя Кэтрин О'Хара.

Звезда фильмов "Один дома" с будущей женой встретились несколько лет назад во время съемок "Мальчишника в Таиланде" и вскоре начали встречаться. В январе 2022 года стало известно, что Маколей Калкин сделал предложение своей любимой.

Маколей Калкин, Бренда Сонг с сыном Дакотой. Фото: Getty Images

43-летний актер похвастался своим младшим сыном Карсоном. Фото: Getty Images

На Аллее славы в Голливуде "засветилась" 69-летняя актриса Кэтрин О'Хара (вторая на фото Getty Images)

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